Ministério Público investiga policiais de SP por gestos associados a grupos extremistas ReproduçãoO Ministério Público de São Paulo (MPSP) instaurou um inquérito para investigar policiais de São... Taktá|Do R7 17/04/2025 - 16h27 (Atualizado em 17/04/2025 - 16h27 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

ReproduçãoO Ministério Público de São Paulo (MPSP) instaurou um inquérito para investigar policiais de São José do Rio Preto, no interior paulista, que aparecem em vídeo fazendo gestos associados a grupos supremacistas brancos diante de uma cruz em chamas. As imagens mostram policiais realizando uma espécie de juramento e fazendo gestos que remetem a movimentos extremistas. O vídeo foi publicado no perfil oficial do 9º Batalhão de Ações Especiais de Polícia (Baep), mas foi removido após repercussão negativa.

Para mais detalhes sobre essa investigação e suas implicações, consulte a matéria completa no nosso parceiro Taktá.

Leia Mais em Taktá:

Criança morre e família é internada após consumir ovo de Páscoa

Ambulância do Samu pega fogo após pane elétrica em Salvador

Brasil encara Paraguai em São Paulo pelas Eliminatórias da Copa de 2026