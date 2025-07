Ministra Simone Tebet confirma reajuste do salário mínimo; saiba novo valor Foto: Reproduçãosalário dinheiro carteira de trabalhoA ministra do Planejamento e Orçamento, Simone Tebet (MDB), afirmou... Taktá|Do R7 09/07/2025 - 10h17 (Atualizado em 09/07/2025 - 10h17 ) twitter

salário dinheiro carteira de trabalho Taktá

A ministra do Planejamento e Orçamento, Simone Tebet (MDB), afirmou nesta terça-feira (8) que o salário mínimo deve subir para R$ 1.630,00 em 2026, atualmente, o valor está fixado em R$ 1.518,00. O anúncio foi feito durante audiência pública da Comissão Mista de Orçamento (CMO), no Congresso Nacional. Mas o novo valor ainda precisa ser oficializado no Projeto de Lei Orçamentária Anual (PLOA) e aprovado pelo Congresso.

