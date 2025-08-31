Logo R7.com
RecordPlus
Entrar

Mirassol x Bahia: Confira as prováveis escalações, horário e onde assistir

Foto: Leticia Martins / EC BahiaApós vencer o jogo de ida da Copa do Brasil,...

Taktá

Taktá|Do R7

Taktá

Foto: Leticia Martins / EC BahiaApós vencer o jogo de ida da Copa do Brasil, o Bahia se prepara para mais uma partida do Campeonato Brasileiro. Neste domingo (31), às 18h30, o Esquadrão jogará fora de casa, no Campos Maia, contra o Mirassol, pela 22ª rodada do Brasileirão.

Consulte a matéria completa no nosso parceiro Taktá e fique por dentro de todos os detalhes deste grande confronto!

Leia Mais em Taktá:

Últimas


Utilizamos cookies e tecnologia para aprimorar sua experiência de navegação de acordo com oAviso de Privacidade.