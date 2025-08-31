Mirassol x Bahia: Confira as prováveis escalações, horário e onde assistir Foto: Leticia Martins / EC BahiaApós vencer o jogo de ida da Copa do Brasil,... Taktá|Do R7 31/08/2025 - 16h37 (Atualizado em 31/08/2025 - 16h37 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Taktá

Foto: Leticia Martins / EC BahiaApós vencer o jogo de ida da Copa do Brasil, o Bahia se prepara para mais uma partida do Campeonato Brasileiro. Neste domingo (31), às 18h30, o Esquadrão jogará fora de casa, no Campos Maia, contra o Mirassol, pela 22ª rodada do Brasileirão.

Consulte a matéria completa no nosso parceiro Taktá e fique por dentro de todos os detalhes deste grande confronto!

Leia Mais em Taktá:

Mulher é presa por suspeita de tráfico de drogas em bairro de Salvador

Jovem é apreendido após roubo de moto e acidente em Salvador

Líder Criminoso é preso no Terminal Marítimo de Salvador