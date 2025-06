Missionário mirim Miguel Oliveira critica ataques e cita agressão: “Bandidinho” Foto: Reprodução / YouTubeO jovem missionário Miguel Oliveira, de 15 anos, voltou a se manifestar... Taktá|Do R7 06/06/2025 - 18h56 (Atualizado em 06/06/2025 - 18h56 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Taktá

Foto: Reprodução / YouTubeO jovem missionário Miguel Oliveira, de 15 anos, voltou a se manifestar publicamente após a onda de críticas e controvérsias que o cercam desde que ganhou notoriedade com suas pregações nas redes sociais. Em entrevista ao podcast PodCrê, ele falou sobre os impactos da fama precoce, os ataques direcionados à sua família e o significado do bordão que virou meme: “Off The King, The Power, The Best”.

Para saber mais sobre a história de Miguel e suas declarações, consulte a matéria completa no nosso parceiro Taktá.

Leia Mais em Taktá:

Caminhão furtado no Imbuí é recuperado pela PM em Cassange

Homem é preso por agressão em restaurante de Pituaçu; vítima está em estado grave

Condenado por agressão à ex-esposa, João Neto anuncia livro autobiográfico