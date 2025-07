Mixto será o adversário do Vitória na terceira fase da Copa do Brasil Feminina Foto: Reprodução/Karla Porto/EC VitóriaO Mixto de Cuiabá (MT) será o adversário do Vitória na terceira... Taktá|Do R7 09/07/2025 - 21h58 (Atualizado em 09/07/2025 - 21h58 ) twitter

Foto: Reprodução/Karla Porto/EC VitóriaO Mixto de Cuiabá (MT) será o adversário do Vitória na terceira fase da Copa do Brasil Feminina. O sorteio dos confrontos foi realizado pela Confederação Brasileira de Futebol (CBF) nesta quarta-feira (9), em evento na Granja Comary, em Teresópolis (RJ), onde a Seleção Brasileira Feminina está concentrada para a preparação da Copa América no Equador.

