Monitor do Conjunto Penal de Salvador é preso ao tentar entregar eletrônicos a presos Foto: Hildazio Santana/Nucom Seappreso por tentar entregar aparelhos dentro de presidioUm monitor de ressocialização foi... Taktá|Do R7 07/05/2025 - 14h27 (Atualizado em 07/05/2025 - 14h27 ) twitter

preso por tentar entregar aparelhos dentro de presidio Taktá

Foto: Hildazio Santana/Nucom Seappreso por tentar entregar aparelhos dentro de presidioUm monitor de ressocialização foi preso em flagrante nesta quarta-feira (7) ao tentar entrar no Conjunto Penal Masculino de Salvador, localizado no bairro da Mata Escura, com relógios e telefones escondidos na bota. Segundo a Secretaria de Administração Penitenciária e Ressocialização (Seap), a apreensão foi realizada por policiais penais durante procedimento de revista no bodyscanner.

