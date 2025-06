Morador da Bahia acerta os 15 números da Lotofácil e ganha mais de R$ 860 mil Foto: Divulgação lotofácilUm morador de Nova Redenção, no centro-sul da Bahia, foi um dos vencedores... Taktá|Do R7 29/06/2025 - 16h56 (Atualizado em 29/06/2025 - 16h56 ) twitter

lotofácil Taktá

Foto: Divulgação lotofácilUm morador de Nova Redenção, no centro-sul da Bahia, foi um dos vencedores do concurso 3429 da Lotofácil, realizado na noite do último sábado (28), e receberá R$ 863.608,18. A aposta, feita de forma individual na Lotérica Poço Azul, acertou as 15 dezenas sorteadas e dividirá o prêmio principal com outro ganhador de São Miguel do Araguaia (GO).

