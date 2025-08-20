Morre ‘Big’, liderança do Filhos de Gandhy e do movimento negro em Salvador
Foto: Reprodução/Redes sociais.Carlos Augusto Alves Pereira, conhecido como “Big”, morreu aos 69 anos na quarta-feira...
Foto: Reprodução/Redes sociais.Carlos Augusto Alves Pereira, conhecido como “Big”, morreu aos 69 anos na quarta-feira (20), em Salvador. Ele estava internado no Hospital Ernesto Simões desde o último dia 14, após sofrer um Acidente Vascular Cerebral (AVC).
Foto: Reprodução/Redes sociais.Carlos Augusto Alves Pereira, conhecido como “Big”, morreu aos 69 anos na quarta-feira (20), em Salvador. Ele estava internado no Hospital Ernesto Simões desde o último dia 14, após sofrer um Acidente Vascular Cerebral (AVC).
Consulte a matéria completa no nosso parceiro Taktá e saiba mais sobre a trajetória de Big e seu impacto na cultura baiana.
Consulte a matéria completa no nosso parceiro Taktá e saiba mais sobre a trajetória de Big e seu impacto na cultura baiana.
Leia Mais em Taktá:
Leia Mais em Taktá: