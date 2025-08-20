Morre ‘Big’, liderança do Filhos de Gandhy e do movimento negro em Salvador Foto: Reprodução/Redes sociais.Carlos Augusto Alves Pereira, conhecido como “Big”, morreu aos 69 anos na quarta-feira... Taktá|Do R7 20/08/2025 - 16h00 (Atualizado em 20/08/2025 - 16h00 ) twitter

Foto: Reprodução/Redes sociais.Carlos Augusto Alves Pereira, conhecido como “Big”, morreu aos 69 anos na quarta-feira (20), em Salvador. Ele estava internado no Hospital Ernesto Simões desde o último dia 14, após sofrer um Acidente Vascular Cerebral (AVC).

