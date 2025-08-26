Morre Mestre Damasceno, ícone do carimbó e da cultura amazônica
Foto: Divulgação.O Brasil perdeu nesta terça-feira (26) um de seus maiores nomes da cultura popular....
Foto: Divulgação.O Brasil perdeu nesta terça-feira (26) um de seus maiores nomes da cultura popular. Mestre Damasceno, nome artístico de Damasceno Gregório dos Santos, morreu aos 71 anos, no mesmo dia em que é celebrado o Dia Nacional do Carimbó, ritmo que ajudou a preservar ao longo de quase quatro décadas. Internado em Belém desde 22 de junho, o artista enfrentava câncer com metástase no pulmão, fígado e rins, além de pneumonia e insuficiência renal nos últimos meses.
Foto: Divulgação.O Brasil perdeu nesta terça-feira (26) um de seus maiores nomes da cultura popular. Mestre Damasceno, nome artístico de Damasceno Gregório dos Santos, morreu aos 71 anos, no mesmo dia em que é celebrado o Dia Nacional do Carimbó, ritmo que ajudou a preservar ao longo de quase quatro décadas. Internado em Belém desde 22 de junho, o artista enfrentava câncer com metástase no pulmão, fígado e rins, além de pneumonia e insuficiência renal nos últimos meses.
Consulte a matéria completa no nosso parceiro Taktá e saiba mais sobre a vida e o legado de Mestre Damasceno.
Consulte a matéria completa no nosso parceiro Taktá e saiba mais sobre a vida e o legado de Mestre Damasceno.
Leia Mais em Taktá:
Leia Mais em Taktá: