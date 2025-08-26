Morre Mestre Damasceno, ícone do carimbó e da cultura amazônica Foto: Divulgação.O Brasil perdeu nesta terça-feira (26) um de seus maiores nomes da cultura popular.... Taktá|Do R7 26/08/2025 - 19h19 (Atualizado em 26/08/2025 - 19h19 ) twitter

Foto: Divulgação.O Brasil perdeu nesta terça-feira (26) um de seus maiores nomes da cultura popular. Mestre Damasceno, nome artístico de Damasceno Gregório dos Santos, morreu aos 71 anos, no mesmo dia em que é celebrado o Dia Nacional do Carimbó, ritmo que ajudou a preservar ao longo de quase quatro décadas. Internado em Belém desde 22 de junho, o artista enfrentava câncer com metástase no pulmão, fígado e rins, além de pneumonia e insuficiência renal nos últimos meses.

