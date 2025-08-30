Morre o escritor Luis Fernando Verissimo, aos 88 anos
Foto: Divulgação.O escritor e cronista Luis Fernando Verissimo faleceu neste sábado (30/8), aos 88 anos, em Porto Alegre (RS), onde estava internado na Unidade de Terapia Intensiva (UTI) do Hospital Moinhos de Vento.
