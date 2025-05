Morre o humorista Madruguinha do Brasil aos 62 anos Foto: Reprodução/InstagramO humorista Jailson da Silva, conhecido como Madruguinha do Brasil, morreu na madrugada deste... Taktá|Do R7 10/05/2025 - 18h26 (Atualizado em 10/05/2025 - 18h26 ) twitter

Taktá

Foto: Reprodução/InstagramO humorista Jailson da Silva, conhecido como Madruguinha do Brasil, morreu na madrugada deste sábado (10), aos 62 anos, em decorrência de um infarto agudo do miocárdio. Ele morava em Campo Limpo Paulista, no interior de São Paulo.

