Morre Sílvio Pessoa, presidente da Federação Baiana de Turismo e Hospitalidade Foto: ReproduçãoFaleceu, na noite desta quarta-feira (4), o presidente da Federação Baiana de Turismo e... Taktá|Do R7 05/06/2025 - 10h37 (Atualizado em 05/06/2025 - 10h37 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Taktá

Foto: ReproduçãoFaleceu, na noite desta quarta-feira (4), o presidente da Federação Baiana de Turismo e Hospitalidade (Fetur-BA), Sílvio Pessoa, aos 63 anos. O empresário estava internado desde o último sábado (31) no Hospital Aliança, em Salvador, após ser encontrado desacordado por amigos. Segundo informações do jornal Correio, Sílvio enfrentava complicações de saúde causadas por inflamações no fígado, decorrentes de um quadro de hepatite.

Consulte a matéria completa no nosso parceiro Taktá para mais detalhes sobre a vida e legado de Sílvio Pessoa.

Leia Mais em Taktá:

Manifestantes bloqueiam a Via Parafuso em Camaçari com queima de pneus

Tiroteio assusta frequentadores de hamburgueria no bairro da Graça

“A Bahia espera com ansiedade essa obra” diz Rui Costa sobre a Ponte Salvador-Itaparica