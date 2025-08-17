Logo R7.com
Morre Terence Stamp, ator de “Superman” e “Priscilla, a Rainha do Deserto”

Foto: Reprodução.O ator britânico Terence Stamp morreu neste domingo (17), aos 87 anos, em Londres....

Foto: Reprodução.O ator britânico Terence Stamp morreu neste domingo (17), aos 87 anos, em Londres. A informação foi confirmada pela família, que destacou sua trajetória como intérprete e escritor. “Ele deixa uma obra extraordinária, tanto como ator quanto como escritor, que continuará a emocionar e inspirar pessoas por muitos anos. Pedimos privacidade neste momento de tristeza”, diz o comunicado.

