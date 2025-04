Morte de Wanda Chase comove famosos e fãs nas redes sociais Foto: Reprodução/Redes sociaisA jornalista baiana Wanda Chase faleceu aos 74 anos após passar por uma... Taktá|Do R7 03/04/2025 - 08h26 (Atualizado em 03/04/2025 - 08h26 ) twitter

Foto: Reprodução/Redes sociaisA jornalista baiana Wanda Chase faleceu aos 74 anos após passar por uma cirurgia no coração. Ícone do jornalismo na Bahia, Chase teve uma trajetória marcada por sua atuação na comunicação e na defesa da igualdade racial. Nesta quinta-feira (3), colegas de profissão e admiradores prestaram homenagens à jornalista, reconhecida por sua contribuição ao telejornalismo e pelo impacto de seu trabalho na valorização da cultura e das questões raciais no estado.

