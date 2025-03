Mortes passam de 1.600 após terremoto em Mianmar e Tailândia Foto: Reprodução/Redes sociais O número de vítimas fatais do terremoto que atingiu Mianmar e Tailândia... Taktá|Do R7 30/03/2025 - 01h25 (Atualizado em 30/03/2025 - 01h25 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Foto: Reprodução/Redes sociais

O número de vítimas fatais do terremoto que atingiu Mianmar e Tailândia subiu para 1.654, com 3.408 pessoas feridas e mais de 180 desaparecidas, de acordo com os dados mais recentes. Em Mianmar, pelo menos mil pessoas perderam a vida, segundo as autoridades locais. No entanto, a estimativa da US Geological Survey (USGS) aponta que o total de mortos pode ultrapassar os 10 mil.

Consulte a matéria completa no nosso parceiro Taktá para mais detalhes sobre essa tragédia.

Leia Mais em Taktá:

Após 40 anos, filme censurado na ditadura é lançado nos cinemas brasileiros.

OMS anuncia corte de 20% em seu no orçamento após saída dos EUA

Envolvimento político de Elon Musk nos Estados Unidos já teria gerado um prejuízo próximo a R$1 trilhão.