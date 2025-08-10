Logo R7.com
Motoboy é assassinado em bairro de Salvador

Um jovem de 24 anos foi assassinado na noite de sexta-feira (8) no...

Foto: Reprodução/Redes Sociais.Um jovem de 24 anos foi assassinado na noite de sexta-feira (8) no bairro de São Caetano. Bruno Cesar da Anunciação Falcão de Oliveira, motoboy e motorista por aplicativo, foi raptado e executado no local, conforme relatos de testemunhas. O corpo teria sido encontrado com as mãos amarradas.

