Motoboy é assassinado em bairro de Salvador Foto: Reprodução/Redes Sociais.Um jovem de 24 anos foi assassinado na noite de sexta-feira (8) no... Taktá|Do R7 09/08/2025 - 22h37 (Atualizado em 09/08/2025 - 22h37 )

Taktá

Foto: Reprodução/Redes Sociais.Um jovem de 24 anos foi assassinado na noite de sexta-feira (8) no bairro de São Caetano. Bruno Cesar da Anunciação Falcão de Oliveira, motoboy e motorista por aplicativo, foi raptado e executado no local, conforme relatos de testemunhas. O corpo teria sido encontrado com as mãos amarradas.

Consulte a matéria completa no nosso parceiro Taktá e fique por dentro de todos os detalhes desse crime chocante.

