Motociclista fica ferido em colisão com micro-ônibus no túnel de Pirajá Foto: Google Street ViewUm motociclista ficou ferido na manhã desta terça-feira (13) após se envolver... Taktá|Do R7 13/05/2025 - 09h07 (Atualizado em 13/05/2025 - 09h07 )

Taktá

Foto: Google Street ViewUm motociclista ficou ferido na manhã desta terça-feira (13) após se envolver em um acidente com um micro-ônibus do Subsistema de Transporte Especial Complementar (STEC), conhecido como “amarelinho”, no túnel que liga os bairros de Pirajá e Lobato, em Salvador.

Consulte a matéria completa no nosso parceiro Taktá para mais detalhes sobre o acidente e as condições do motociclista.

