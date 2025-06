Motociclista foge da polícia sem capacete e embriagado; mas acaba preso na BR-101 em Cruz das Almas Foto: Divulgação/Polícia Rodoviária FederalPRF Moto Um motociclista foi preso pela Polícia Rodoviária Federal (PRF) após... Taktá|Do R7 24/06/2025 - 09h56 (Atualizado em 24/06/2025 - 09h56 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

PRF Moto Taktá

Foto: Divulgação/Polícia Rodoviária FederalPRF Moto Um motociclista foi preso pela Polícia Rodoviária Federal (PRF) após tentar fugir de uma abordagem no município de Cruz das Almas, no Recôncavo da Bahia. A perseguição aconteceu na tarde de domingo (22), por volta das 14h, na BR-101, e o homem apresentava sinais de embriaguez, pilotava sem capacete e utilizava uma motocicleta com registro de roubo.

Consulte a matéria completa no nosso parceiro Taktá para mais detalhes sobre essa ocorrência impressionante!

Leia Mais em Taktá:

Polícia prende caminhoneiro com três toneladas de maconha na BR-116

“É muito bom ver o Nordeste ganhando espaço”: Zé Vaqueiro destaca valorização da cultura nordestina

Médica ataca criança de 2 anos com spray de pimenta durante missa em Jundiaí