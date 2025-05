Motociclista morre atropelado após derrapar em pista com óleo na BR-324 Foto: Divulgação/PRFUm motociclista, que ainda não teve a identidade divulgada, morreu após ser atropelado por... Taktá|Do R7 26/05/2025 - 11h56 (Atualizado em 26/05/2025 - 11h56 ) twitter

Foto: Divulgação/PRFUm motociclista, que ainda não teve a identidade divulgada, morreu após ser atropelado por uma carreta na manhã desta segunda-feira (26), na BR-324, em trecho da cidade de Feira de Santana, no centro norte da Bahia. De acordo com a Polícia Rodoviária Federal (PRF), o acidente foi provocado pelas condições da pista, que estava escorregadia devido ao derramamento de óleo diesel. O combustível se espalhou após um caminhão de carga tombar no local, depois de colidir com outro veículo.

