Motorista abandona caminhão em movimento e foge após abordagem da PRF na BR-242

Foto: Divulgação / SPRF/BA Na tarde da última sexta-feira (16), a Polícia Rodoviária Federal (PRF) apreendeu uma carga de drogas durante fiscalização na BR-242, em Barreiras, no oeste da Bahia. A ocorrência foi registrada por volta das 14h30, no Km 823 da rodovia. Durante uma abordagem de rotina, os agentes pararam um caminhão modelo VM/24.280 CRM 6X2. O motorista foi orientado a seguir até a Unidade Operacional da PRF em Barreiras para continuidade da fiscalização. No entanto, ao se aproximar do posto, o condutor abandonou o caminhão ainda em movimento e fugiu em direção a uma área de mata fechada pertencente ao 4º Batalhão de Engenharia de Construção (4º BEC). A polícia fez buscas na região, mas o suspeito não foi localizado. A carga do veículo, posteriormente inspecionada, continha entorpecentes — a quantidade e o tipo específico ainda não foram divulgados oficialmente. O caso segue sob investigação.

