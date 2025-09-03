Motorista envolvido em acidente que matou dupla Samuel e Mateus é identificado
Foto: Reprodução / Redes Sociais. O motorista da caminhonete que se envolveu no acidente fatal com dois irmãos em Presidente Tancredo Neves já foi identificado e está sendo procurado pela Polícia Civil. A corporação informou que o condutor não teve o nome divulgado e teria fugido após atingir a moto em que estavam as vítimas. O caso está sob investigação da 1ª Delegacia Territorial de Valença.
