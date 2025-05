Motorista perde controle e ônibus bate em outdoor na Avenida Suburbana Foto: ReproduçãoO motorista de um ônibus do sistema convencional de Salvador perdeu o controle do... Taktá|Do R7 05/05/2025 - 17h46 (Atualizado em 05/05/2025 - 17h46 ) twitter

Foto: ReproduçãoO motorista de um ônibus do sistema convencional de Salvador perdeu o controle do veículo que conduzia e bateu em um outdoor na tarde desta segunda-feira (5) quando transitava na Avenida Afrânio Peixoto, mais conhecida como Suburbana. A situação foi registrada na altura do bairro de Periperi, na próximo do acesso à Rua dos Coqueiros.

Para mais detalhes sobre o ocorrido, consulte a matéria completa no nosso parceiro Taktá.

