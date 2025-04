Motorista sofre mal súbito e colide caminhão em posto de combustíveis na BR-116, em Araci Foto: Reprodução/Redes SociaisUm caminhoneiro de 60 anos sofreu um mal súbito enquanto dirigia e colidiu... Taktá|Do R7 08/04/2025 - 07h46 (Atualizado em 08/04/2025 - 07h46 ) twitter

Foto: Reprodução/Redes SociaisUm caminhoneiro de 60 anos sofreu um mal súbito enquanto dirigia e colidiu com a estrutura de um posto de combustíveis localizado às margens da BR-116, no trecho do município de Araci, a cerca de 220 km de Salvador. O acidente ocorreu no início da tarde desta segunda-feira (7).

