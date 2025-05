Mototaxista morre em grave acidente no Matatu de Brotas Reprodução: Google Street ViewUm acidente de trânsito resultou na morte de um mototaxista no final... Taktá|Do R7 26/05/2025 - 07h36 (Atualizado em 26/05/2025 - 07h36 ) twitter

Reprodução: Google Street ViewUm acidente de trânsito resultou na morte de um mototaxista no final da noite deste domingo (25), no bairro de Matatu de Brotas, em Salvador. A vítima foi identificada como Uzias Cardoso de Souza, de 42 anos, que estaria trabalhando no momento do ocorrido. O acidente aconteceu na Rua das Pitangueiras, nas imediações da Delegacia do Adolescente Infrator (DAI>.

Para mais detalhes sobre este trágico acidente, consulte a matéria completa no nosso parceiro Taktá.

