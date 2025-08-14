Motta coloca proteção de crianças online na pauta da Câmara nesta quinta-feira (14) Foto: Mário Agra / Câmara dos Deputados.O presidente da Câmara dos Deputados, Hugo Motta (Republicanos-PB),... Taktá|Do R7 14/08/2025 - 10h38 (Atualizado em 14/08/2025 - 10h38 ) twitter

Foto: Mário Agra / Câmara dos Deputados.O presidente da Câmara dos Deputados, Hugo Motta (Republicanos-PB), discute na manhã desta quinta-feira (14) com líderes partidários a inclusão, em regime de urgência, do projeto de lei 2628/2022. O projeto estabelece medidas de proteção para crianças e adolescentes na internet. A iniciativa ganhou força após a grande repercussão do vídeo publicado pelo influenciador Felca, que denunciou casos de exploração infantil online. Onde Hytalo Santos estaria sexualizando e ‘adultizando’ a jovem conhecida como Kamylinha, de 17 anos, mas que desde os 12 anos foi “adotada” pelo influencer.

