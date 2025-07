MP-BA firma acordo e garante inclusão de homens trans no Afoxé Filhos de Gandhy Foto: GOVBAO Ministério Público da Bahia (MP-BA) firma um Termo de Ajustamento de Conduta (TAC)... Taktá|Do R7 06/07/2025 - 15h36 (Atualizado em 06/07/2025 - 15h36 ) twitter

Foto: GOVBAO Ministério Público da Bahia (MP-BA) firma um Termo de Ajustamento de Conduta (TAC) com a Associação Afoxé Filhos de Gandhy para assegurar a inclusão de homens trans no tradicional bloco carnavalesco de Salvador. O acordo prevê a exclusão da cláusula do estatuto que limitava a participação apenas a “pessoas do sexo masculino cisgênero”. Segundo o MP, a medida é uma resposta a denúncias e manifestações públicas que relataram a exclusão de homens trans dos desfiles do bloco. Com o TAC, o afoxé se compromete a divulgar em seus canais oficiais uma nota pública afirmando que “homens trans são bem-vindos no Afoxé Filhos de Gandhy”. Como forma de reparação social, o grupo também vai doar R$ 10 mil ao Coletivo Mães da Resistência, que atua na defesa de familiares de vítimas LGBTI+ de violência, com foco em ações voltadas a homens trans. Além disso, a associação produzirá até 400 camisas para o Instituto Brasileiro de Transmasculinidades (Ibrat). Com mais de sete décadas de tradição, os Filhos de Gandhy contam com cerca de quatro mil associados e desfilam todos os anos no Carnaval de Salvador.

