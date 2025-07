MP-BA oferece serviços gratuitos em shopping de Salvador; saiba mais Foto: Marcello Casal Jr./Agência BrasilO Ministério Público da Bahia (MP-BA) vai promover, neste sábado (2),... Taktá|Do R7 28/07/2025 - 07h57 (Atualizado em 28/07/2025 - 07h57 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Taktá

Foto: Marcello Casal Jr./Agência BrasilO Ministério Público da Bahia (MP-BA) vai promover, neste sábado (2), um mutirão de atendimento gratuito no Shopping da Bahia, em Salvador. A ação, voltada ao reconhecimento de paternidade e à regularização de documentos civis, será realizada das 9h às 16h, no estacionamento E do centro de compras.

Consulte no nosso parceiro Taktá para saber mais sobre essa importante iniciativa e como ela pode ajudar muitas famílias!

Leia Mais em Taktá:

EUA confirmam sanções comerciais para 1º de agosto

Grave acidente com ônibus de Netto Brito deixa três morto

Estudo inédito detecta microplásticos em placentas e cordões umbilicais no Brasil