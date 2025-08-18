MPBA abre concurso para promotor de Justiça Substituto Foto: DivulgaçãoO Ministério Público do Estado da Bahia (MPBA) divulgou nesta segunda-feira (18) o edital... Taktá|Do R7 18/08/2025 - 12h59 (Atualizado em 18/08/2025 - 12h59 ) twitter

Foto: DivulgaçãoO Ministério Público do Estado da Bahia (MPBA) divulgou nesta segunda-feira (18) o edital de abertura do concurso para promotor de Justiça Substituto, publicado no Diário Oficial do Estado (DJE). A iniciativa ocorre apenas 10 dias após a posse de 24 novos promotores e cerca de 10 meses após a nomeação de outros 30 profissionais, configurando uma medida inédita na história da instituição.

