Logo R7.com
RecordPlus
Entrar

MPBA abre concurso para promotor de Justiça Substituto

Foto: DivulgaçãoO Ministério Público do Estado da Bahia (MPBA) divulgou nesta segunda-feira (18) o edital...

Taktá

Taktá|Do R7

Taktá

Foto: DivulgaçãoO Ministério Público do Estado da Bahia (MPBA) divulgou nesta segunda-feira (18) o edital de abertura do concurso para promotor de Justiça Substituto, publicado no Diário Oficial do Estado (DJE). A iniciativa ocorre apenas 10 dias após a posse de 24 novos promotores e cerca de 10 meses após a nomeação de outros 30 profissionais, configurando uma medida inédita na história da instituição.

Consulte no nosso parceiro Taktá para saber mais sobre essa importante iniciativa do MPBA!

Leia Mais em Taktá:

Últimas


Utilizamos cookies e tecnologia para aprimorar sua experiência de navegação de acordo com oAviso de Privacidade.