MPBA abre concurso para promotor de Justiça Substituto
Foto: DivulgaçãoO Ministério Público do Estado da Bahia (MPBA) divulgou nesta segunda-feira (18) o edital...
Foto: DivulgaçãoO Ministério Público do Estado da Bahia (MPBA) divulgou nesta segunda-feira (18) o edital de abertura do concurso para promotor de Justiça Substituto, publicado no Diário Oficial do Estado (DJE). A iniciativa ocorre apenas 10 dias após a posse de 24 novos promotores e cerca de 10 meses após a nomeação de outros 30 profissionais, configurando uma medida inédita na história da instituição.
Consulte no nosso parceiro Taktá para saber mais sobre essa importante iniciativa do MPBA!
