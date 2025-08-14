MPBA apura desvio de recursos e fraude em licitações na Bahia
Foto: Divulgação / MPBA.Um esquema de contratação sem licitação na Prefeitura de Santaluz, na região sisaleira da Bahia, está no alvo da Operação Tricoderma, deflagrada nesta quinta-feira (14) pelo Ministério Público da Bahia. Oito mandados de busca e apreensão foram cumpridos em endereços residenciais e comerciais de investigados em Santaluz, Salvador e Lauro de Freitas.
