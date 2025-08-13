Logo R7.com
MPBA denúncia ex-servidores por esquema de corrupção no Inema

Taktá

Taktá|Do R7

Taktá

Foto: Divulgação/ Ascom Sema.Oito pessoas foram denunciadas pelo Ministério Público da Bahia (MP-BA) por participação em um esquema de corrupção e crimes ambientais no Instituto do Meio Ambiente e Recursos Hídricos (Inema). Segundo a denúncia, o grupo fraudava processos de licenciamento para empreendimentos rurais de grandes fazendeiros do oeste baiano, concedendo autorizações ilegais em troca de vantagens financeiras.

