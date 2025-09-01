MPBA desmantela organização criminosa por tráfico de drogas
Foto: Reprodução / MP-BA.O Ministério Público do Estado da Bahia (MPBA), por meio da 2ª Promotoria de Justiça de Poções, ofereceu denúncia contra três pessoas por tráfico e associação para o tráfico de drogas. A denúncia aponta Jerônimo João da Silva como líder operacional, sua filha, Patrícia Maria da Silva, e Kleber Wilson Izola como membros de uma sofisticada organização criminosa que usava uma empresa familiar de transportes como fachada.
