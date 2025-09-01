Logo R7.com
RecordPlus
Entrar

MPBA desmantela organização criminosa por tráfico de drogas

Foto: Reprodução / MP-BA.O Ministério Público do Estado da Bahia (MPBA), por meio da 2ª...

Taktá

Taktá|Do R7

Taktá

Foto: Reprodução / MP-BA.O Ministério Público do Estado da Bahia (MPBA), por meio da 2ª Promotoria de Justiça de Poções, ofereceu denúncia contra três pessoas por tráfico e associação para o tráfico de drogas. A denúncia aponta Jerônimo João da Silva como líder operacional, sua filha, Patrícia Maria da Silva, e Kleber Wilson Izola como membros de uma sofisticada organização criminosa que usava uma empresa familiar de transportes como fachada.

Para mais detalhes sobre essa operação e seus desdobramentos, consulte a matéria completa no nosso parceiro Taktá.

Leia Mais em Taktá:

Últimas


Utilizamos cookies e tecnologia para aprimorar sua experiência de navegação de acordo com oAviso de Privacidade.