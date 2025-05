MPBA pede proteção de área que pode abrigar o maior cemitério de escravizados da América Latina Foto: Divulgação/ Arqueólogos Consultoria e Pesquisa ArqueológicaO Ministério Público do Estado da Bahia (MPBA) oficiou... Taktá|Do R7 26/05/2025 - 21h55 (Atualizado em 26/05/2025 - 21h55 ) twitter

Foto: Divulgação/ Arqueólogos Consultoria e Pesquisa ArqueológicaO Ministério Público do Estado da Bahia (MPBA) oficiou a Santa Casa de Misericórdia da Bahia para que a área onde ocorreram as primeiras escavações no espaço que pode abrigar o maior cemitério de escravizados da América Latina não seja utilizada, nesta segunda-feira (26).

