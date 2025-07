MPF pede suspensão imediata do Concurso Nacional Unificado de 2025 TaktáO Ministério Público Federal (MPF) entrou com pedido na Justiça Federal do Distrito Federal para... Taktá|Do R7 03/07/2025 - 22h16 (Atualizado em 03/07/2025 - 22h16 ) twitter

O Ministério Público Federal (MPF) entrou com pedido na Justiça Federal do Distrito Federal para suspender imediatamente o Concurso Público Nacional Unificado (CNU) de 2025, cujo edital foi publicado no último dia 30 de junho. O órgão alega que o certame foi lançado sem a correção de falhas estruturais já apontadas em ação civil pública ajuizada uma semana antes, especialmente no que diz respeito à efetividade da política de cotas raciais.

