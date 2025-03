Mudanças climáticas ameaçam sistema alimentar e exigem novos modelos de produção Foto: Elza Fiúza / Agência Brasil As mudanças climáticas estão pressionando cada vez mais os... Taktá|Do R7 28/03/2025 - 00h45 (Atualizado em 28/03/2025 - 00h45 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Foto: Elza Fiúza / Agência Brasil As mudanças climáticas estão pressionando cada vez mais os sistemas globais de produção de alimentos, com impactos diretos na saúde, na economia e no meio ambiente. Um levantamento apresentado durante a cúpula Nutrition for Growth (N4G), que ocorre até sexta-feira (28), em Paris, reforça que o modelo atual de agricultura – baseado em monoculturas extensivas, uso intensivo de água e agrotóxicos – está entre os principais responsáveis pelas emissões de gases do efeito estufa e pela perda de biodiversidade. Ao mesmo tempo, esse sistema se mostra altamente vulnerável aos próprios efeitos das alterações climáticas, como secas, inundações e ondas de calor.

Saiba mais sobre como as mudanças climáticas estão impactando a produção de alimentos e as soluções propostas, consulte a matéria completa no nosso parceiro Taktá.

Leia Mais em Taktá:

Prévia da inflação sobe 0,64% em março, puxada por alimentos

VÍDEO: Pessoa vestida de Pikachu foge da polícia durante manifestação; veja

Déficit do Governo Central cai para R$ 31,7 bilhões em fevereiro