Mulher aciona Justiça após ter licença-maternidade negada para cuidar de bebê reborn em Salvador Foto: Reprodução/GloboplayA febre dos bebês reborn — bonecas hiper-realistas que simulam recém-nascidos — rendeu um... Taktá|Do R7 29/05/2025 - 08h36 (Atualizado em 29/05/2025 - 08h36 ) twitter

Foto: Reprodução/GloboplayA febre dos bebês reborn — bonecas hiper-realistas que simulam recém-nascidos — rendeu um episódio inusitado em Salvador. Uma recepcionista entrou com uma ação na Justiça do Trabalho da Bahia após ter o pedido de licença-maternidade negado pela empresa onde trabalha. O objetivo, segundo ela, era se ausentar do trabalho por 120 dias para cuidar da boneca, que considera sua filha.

