Mulher agredida por zelador entra em coma após ataque
Foto: Reprodução.A professora de 41 anos espancada pelo zelador de um prédio no Rio Vermelho,...
Foto: Reprodução.A professora de 41 anos espancada pelo zelador de um prédio no Rio Vermelho, em Salvador, está internada em coma na UTI do Hospital Geral do Estado. A informação foi confirmada nesta quinta-feira (28) pela delegada responsável pelo caso, Zaira Pimentel. O funcionário, preso em flagrante, também é suspeito de provocar o incêndio que atingiu o edifício.
Foto: Reprodução.A professora de 41 anos espancada pelo zelador de um prédio no Rio Vermelho, em Salvador, está internada em coma na UTI do Hospital Geral do Estado. A informação foi confirmada nesta quinta-feira (28) pela delegada responsável pelo caso, Zaira Pimentel. O funcionário, preso em flagrante, também é suspeito de provocar o incêndio que atingiu o edifício.
Consulte a matéria completa no nosso parceiro Taktá e fique por dentro de todos os detalhes desse caso chocante.
Consulte a matéria completa no nosso parceiro Taktá e fique por dentro de todos os detalhes desse caso chocante.
Leia Mais em Taktá:
Leia Mais em Taktá: