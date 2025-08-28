Mulher agredida por zelador entra em coma após ataque Foto: Reprodução.A professora de 41 anos espancada pelo zelador de um prédio no Rio Vermelho,... Taktá|Do R7 28/08/2025 - 15h38 (Atualizado em 28/08/2025 - 15h38 ) twitter

Foto: Reprodução.A professora de 41 anos espancada pelo zelador de um prédio no Rio Vermelho, em Salvador, está internada em coma na UTI do Hospital Geral do Estado. A informação foi confirmada nesta quinta-feira (28) pela delegada responsável pelo caso, Zaira Pimentel. O funcionário, preso em flagrante, também é suspeito de provocar o incêndio que atingiu o edifício.

