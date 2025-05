Mulher dá à luz dentro de quartel da Polícia Militar na Boca do Rio, em Salvador Foto: PMBAUma mulher deu à luz dentro do quartel da 39ª Companhia Independente da Polícia... Taktá|Do R7 26/05/2025 - 12h38 (Atualizado em 26/05/2025 - 12h38 ) twitter

Taktá

Foto: PMBAUma mulher deu à luz dentro do quartel da 39ª Companhia Independente da Polícia Militar (CIPM), no bairro da Boca do Rio, em Salvador, na madrugada desta segunda-feira (26). O parto ocorreu por volta das 3h30, após a gestante procurar a unidade policial em busca de ajuda.

