Mulher e Advogado são encontrados mortos dentro de casa

Foto: Reprodução/ Redes Sociais Na manhã deste sábado (30), no bairro do Mont Serrat, em...

Foto: Reprodução/ Redes Sociais Na manhã deste sábado (30), no bairro do Mont Serrat, em Salvador, uma mulher e um advogado foram encontrados mortos, com marcas de tiros dentro de casa. Segundo a Polícia Civil, investigações apontam que o homem teria tirado a própria vida, após matar a companheira.

