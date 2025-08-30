Mulher e Advogado são encontrados mortos dentro de casa
Foto: Reprodução/ Redes Sociais Na manhã deste sábado (30), no bairro do Mont Serrat, em Salvador, uma mulher e um advogado foram encontrados mortos, com marcas de tiros dentro de casa. Segundo a Polícia Civil, investigações apontam que o homem teria tirado a própria vida, após matar a companheira.
Para mais detalhes sobre este trágico acontecimento, consulte a matéria completa no nosso parceiro Taktá.
