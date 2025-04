Mulher é encontrada morta com sinais de estrangulamento no Bairro da Paz; principal suspeito morreu após espancamento Reprodução/Redes sociaisJaqueline Viana Moura, de 43 anos, foi encontrada morta nesta quarta-feira (16) com sinais... Taktá|Do R7 16/04/2025 - 18h46 (Atualizado em 16/04/2025 - 18h46 ) twitter

Reprodução/Redes sociaisJaqueline Viana Moura, de 43 anos, foi encontrada morta nesta quarta-feira (16) com sinais de estrangulamento na Rua da Resistência, no Bairro da Paz, em Salvador. O principal suspeito do crime é o namorado da vítima, que morreu após ser espancado por populares.

