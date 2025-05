Mulher é flagrada com R$ 20 mil escondidos em pelúcia na Bahia Uma mulher foi detida na segunda-feira (12) com R$ 20 mil em espécie escondidos dentro... Taktá|Do R7 13/05/2025 - 11h47 (Atualizado em 13/05/2025 - 11h47 ) twitter

Uma mulher foi detida na segunda-feira (12) com R$ 20 mil em espécie escondidos dentro de um elefante de pelúcia, em sua residência localizada no bairro Nova Jaguaquara, no município de Jaguaquara, no sudoeste da Bahia. Segundo informações da Polícia Militar, equipes do 19° Batalhão foram ao local após denúncias de que a casa da suspeita estaria sendo usada para recebimento de entorpecentes. Durante a vistoria, os policiais não encontraram drogas, mas identificaram o brinquedo onde o dinheiro estava escondido.

