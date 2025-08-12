Mulher é indiciada por suborno em prova do Detran-BA
Foto: Agência BrasilA Polícia Civil indiciou uma mulher por corrupção ativa após ela ser suspeita de oferecer R$ 1 mil a um funcionário do Departamento Estadual de Trânsito da Bahia (Detran-BA) durante um exame prático para obtenção da Carteira Nacional de Habilitação (CNH).
