Mulher é presa após furtar roupa em loja de luxo de Salvador Foto: ReproduçãoUma mulher foi detida por policiais militares após furtar uma calça em um estabelecimento... Taktá|Do R7 29/07/2025 - 21h17 (Atualizado em 29/07/2025 - 21h17 ) twitter

Taktá

Foto: ReproduçãoUma mulher foi detida por policiais militares após furtar uma calça em um estabelecimento comercial situado na Rua Rubens Guelli, no Itaigara, na tarde desta terça-feira (29). Antes da chegada dos policiais, ela já havia sido contida pelos seguranças locais e a vítima. Ela foi retirada do local com uma bolsa na cabeça para ocultar a sua identidade.

