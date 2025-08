Mulher é rendida após invadir casa do ex-namorado em Salvador Foto: Divulgação/Ascom PMBAPMBANo final da manhã desta terça-feira (5), uma mulher foi rendida pela polícia... Taktá|Do R7 05/08/2025 - 15h38 (Atualizado em 05/08/2025 - 15h38 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

PMBA Taktá

Foto: Divulgação/Ascom PMBAPMBANo final da manhã desta terça-feira (5), uma mulher foi rendida pela polícia após ameaçar o ex-namorado com uma faca em Salvador. A mulher, que não aceitava o fim do relacionamento, invadiu a casa do homem no bairro Cidade Nova por volta das 5h30 da manhã.

Consulte a matéria completa no nosso parceiro Taktá para mais detalhes sobre este incidente.

Leia Mais em Taktá:

Apostador da Bahia ganha R$ 3,4 milhões na Lotofácil

Comércio prevê leve alta nas vendas no Dia dos Pais

Projeto Defesa Civil nas Escolas reúne alunos da rede municipal de Salvador