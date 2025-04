Mulher escravizada por 44 anos em Porto Seguro recebe indenização de R$ 500 mil Divulgação MPT Uma mulher que passou 44 anos em condições análogas à escravidão em Porto... Taktá|Do R7 10/04/2025 - 18h07 (Atualizado em 10/04/2025 - 18h07 ) twitter

Divulgação MPT Uma mulher que passou 44 anos em condições análogas à escravidão em Porto Seguro, na Bahia, foi indenizada em R$ 500 mil por danos morais. A indenização foi garantida por meio de um acordo firmado entre a família da antiga patroa, o Ministério Público do Trabalho e a advogada da vítima, com a venda do imóvel onde ela viveu em situação de total vulnerabilidade.

