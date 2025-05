Mulher morre após ataque de abelhas no interior da Bahia Foto: Reprodução / Redes SociaisUma mulher de 37 anos morreu após ser atacada por um... Taktá|Do R7 19/05/2025 - 17h16 (Atualizado em 19/05/2025 - 17h16 ) twitter

Foto: Reprodução / Redes SociaisUma mulher de 37 anos morreu após ser atacada por um enxame de abelhas no povoado de Umburanas, em Ipirá, na Bacia do Jacuípe. O caso ocorreu na última sexta-feira (16), enquanto Neuva de Souza Santos Alves limpava a fachada da casa onde morava. Segundo relatos, a vítima tentou fugir, mas foi alcançada pelas abelhas. Um familiar chegou a encontrá-la desacordada. Neuva foi levada inicialmente ao hospital de Ipirá e, em seguida, transferida para uma unidade de saúde em Feira de Santana. Ela não resistiu aos ferimentos e morreu no sábado (17). O sepultamento ocorreu no domingo (18), no cemitério municipal de Ipirá. Neuva trabalhava na Secretaria de Assistência Social do município, que divulgou nota de pesar lamentando o ocorrido.

