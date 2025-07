Mulher morre após cair durante prática de rapel na Pedra do Elefante, em Minas Gerais Foto: Reprodução/Redes SociaisUma mulher de 36 anos morreu após sofrer uma queda enquanto praticava rapel... Taktá|Do R7 07/07/2025 - 12h40 (Atualizado em 07/07/2025 - 12h40 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Taktá

Foto: Reprodução/Redes SociaisUma mulher de 36 anos morreu após sofrer uma queda enquanto praticava rapel na Pedra do Elefante, localizada no município de Andradas, no sul de Minas Gerais. O acidente aconteceu no sábado (5) e vitimou Daiane Marques, que integrava um grupo com outros dois praticantes experientes da atividade.

Para mais detalhes sobre este trágico acidente, consulte a matéria completa no nosso parceiro Taktá.

Leia Mais em Taktá:

Ataque a tiros deixa dois mortos e um ferido no bairro do Uruguai, em Salvador

Deputados cobram ministros e expõem fraudes nos descontos do INSS

VÍDEO: Motorista é flagrado dirigindo na contramão na Estrada do Coco, em Lauro de Freitas