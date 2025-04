Mulher morre após inalar mistura de produtos de limpeza em Goiânia ReproduçãoUma mulher de 63 anos morreu após passar mal enquanto limpava o banheiro de casa,... Taktá|Do R7 24/04/2025 - 17h41 (Atualizado em 24/04/2025 - 17h41 ) twitter

ReproduçãoUma mulher de 63 anos morreu após passar mal enquanto limpava o banheiro de casa, em Goiânia, na última sexta-feira (18). A vítima foi identificada como Deusineide de Sousa. Segundo o marido, Josemar Carlos da Silva, o casal havia almoçado pouco antes, e logo em seguida, Deusineide decidiu iniciar uma faxina. Para a limpeza do banheiro, ela usou uma mistura de cloro com desengraxante automotivo. Pouco tempo depois, Deusineide começou a se sentir mal. O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) foi acionado, mas a mulher já estava sem vida quando o socorro chegou. A família aguarda o laudo do Instituto Médico Legal (IML) para confirmar a causa da morte. A Polícia Civil investiga o caso.

