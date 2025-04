Mulher que teve 70% do corpo queimado pelo ex-companheiro morre em Salvador Foto: Reprodução/Redes SociaisBianca de Souza Barbosa, de 25 anos, morreu nesta terça-feira (8) no Hospital... Taktá|Do R7 09/04/2025 - 07h46 (Atualizado em 09/04/2025 - 07h46 ) twitter

Foto: Reprodução/Redes SociaisBianca de Souza Barbosa, de 25 anos, morreu nesta terça-feira (8) no Hospital Geral do Estado (HGE), em Salvador. Ela estava internada desde o dia 31 de março, após ter 70% do corpo queimado em um ataque ocorrido no bairro Jardim das Margaridas. O principal suspeito do crime é o ex-companheiro da vítima, um homem de 47 anos, que também sofreu queimaduras e segue hospitalizado sob custódia policial.

