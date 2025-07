Multidão se despede de Preta Gil em velório aberto Foto: Lia Maciel/MKT Cemitério da PenitênciaFamiliares, amigos e uma multidão de fãs se despediram de... Taktá|Do R7 25/07/2025 - 19h37 (Atualizado em 25/07/2025 - 19h37 ) twitter

Foto: Lia Maciel/MKT Cemitério da PenitênciaFamiliares, amigos e uma multidão de fãs se despediram de Preta Gil nesta sexta-feira (25), no velório realizado no Theatro Municipal, no Centro do Rio de Janeiro. Aberta ao público, a cerimônia começou pela manhã e seguiu até pouco antes das 14h, quando os portões foram fechados. Em seguida, o corpo da cantora saiu em cortejo até o Cemitério e Crematório da Penitência, no Caju, onde foi realizada a cremação.

