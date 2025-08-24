Mundial de Ginástica Rítmica: Brasil conquista prata inédita no Rio
Foto: Divulgação.A seleção brasileira de ginástica rítmica fez história neste sábado (23) ao conquistar a medalha de prata no Mundial disputado no Rio de Janeiro. A apresentação foi ao som de “Evidências” e garantiu um feito inédito para o país.
